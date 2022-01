CAN: Cabo Verde perde frente a Burkina Faso

A seleção do Burkina Faso foi claramente superior na primeira parte da partida, na quinta-feira (13.01), durante a qual chegou ao golo e poderia ter ido mais além não fossem as intervenções do guarda-redes Vozinha.

A melhor oportunidade de golo pertenceu, no entanto, a Júlio Tavares, aos 30 minutos. Porém, o avançado cabo-verdiano, só com o guarda-redes adversário pela frente, precipitou-se ao rematar de imediato, quando podia ter dado mais dois ou três passos e finalizado com maior eficácia, a despeito da excelente defesa de Herve Koffi, a desviar a bola com a ponta dos dedos.

O golo que decidiu a partida surgiu aos 39 minutos, numa arrancada de Kabore pelo flanco direito, seguida de um cruzamento perfeito para a entrada da pequena área, para as costas da defesa cabo-verdiana, onde surgiu Hassane Bandé a finalizar com o peito, numa zona muito difícil para qualquer guarda-redes poder intervir.

Na segunda parte, Cabo Verde tentou correr atrás do resultado, subiu no terreno, teve mais posse de bola, mas foi um domínio mais consentido do que imposto, e a única ocasião que teve para chegar ao golo surgiu aos 63 minutos, através de um remate cruzado de Kenny Rodrigues, a que o guarda-redes Herve Koffi correspondeu com uma excelente estirada, a evitar o empate.

Esta derrota não compromete, todavia, as hipóteses de apuramento dos 'tubarões azuis', apesar de defrontarem a seleção anfitriã na terceira e última jornada do grupo A, pois os quatro melhores terceiros classificados serão apurados para os oitavos de final, juntamente com os dois primeiros de cada um dos seis grupos.

O grupo A é liderado pelos Camarões, com seis pontos, seguidos do Burkina Faso e de Cabo Verde, ambos com três, e da Etiópia, que ainda não pontuou.