Cabo Verde no CAN 2021: Adeptos acompanham primeiro jogo

A seleção de Cabo Verde, "Tubarões Azuis", começou o Campeonato Africano das Nações, nos Camarões, com o pé direito, ao vencer a Etiópia por 1-0, no jogo da primeira jornada do Grupo A. O embate teve lugar no domingo (09.01) e foi acompanhado, atentamente, pelos adeptos cabo-verdianos no país, através da televisão. A vitória conseguida elevou a moral e confiança dos adeptos.