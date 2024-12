Cabo Verde: MpD assume derrota nas autárquicas

O secretário-geral do MpD, no Governo, assumiu a derrota do partido nas eleições autárquicas de domingo (01.12), prevendo-se que perca a maioria dos municípios para o PAICV, oposição.

O secretário-geral do Movimento pela Democracia (MpD, no Governo), Luís Carlos Silva, deu os parabéns ao presidente do PAICV, Rui Semedo, pela vitória com "resultados claros que apontam para uma configuração", numa declaração à comunicação social na Praia. "A tendência é para a inversão do atual quadro", indicou, passando o principal partido da oposição parlamentar (PAICV) a ter 14 câmaras e o partido do Governo (MpD) a somar oito, do total de 22 municípios, o inverso dos números de 2020, de acordo com a contagem ainda a decorrer.

"Este é um momento de reflexão que exige humildade e maturidade política, temos de saber ouvir este sinal (...) com serenidade e muita responsabilidade", referiu.

Questionado sobre se os resultados já têm implicações na caminhada para as eleições legislativas de 2026, o dirigente do MpD separou os escrutínios: "Não temos de ligar as duas coisas: são eleições autárquicas, apresentámos equipas para os municípios e a população respondeu de forma clara e inequívoca: cada eleição é uma eleição", respondeu. "Ainda temos dois anos de mandato ao nível do poder legislativo", acrescentou.

PAICV em festa

Já o presidente do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, oposição), Rui Semedo, celebrou a vitória, passando o seu partido a liderar a maioria dos 22 municípios das 10 ilhas.

"Além das oito [câmaras] onde já estávamos, ganhámos mais seis", frisou Rui Semedo à comunicação social na Praia. O presidente do PAICV realçou "os sinais" que já existiam e que levaram o partido a superar a meta mínima estabelecida de 12 câmaras.

Para estas eleições havia cerca de 352 mil eleitores inscritos, sensivelmente mais 15 mil do que há quatro anos. Na altura, o MpD tinha vencido em 14 câmaras, enquanto o PAICV ganhava em oito -- cenário que estas eleições vão inverter.

A abstenção geral deverá subir em relação às últimas autárquicas, de 41,6% para cerca de 50%.