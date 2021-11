Pedro Verona Rodrigues Pires é um político de Cabo Verde do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) e antigo Presidente do país entre março de 2001 e setembro de 2011.

Pedro Pires estudou na Universidade de Lisboa e lá encontrou os futuros líderes dos movimentos de libertação que lutaram pela independência das colónias portuguesas. Foi o representante de Cabo Verde nas negociações pela independência com Portugal. Após a Declaração de Independência de Cabo Verde em 5 de julho de 1975, foi designado primeiro-ministro do primeiro Governo da República de Cabo Verde, ao lado do Presidente Aristides Pereira que tinha fundado o Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (PAIGC) com Amílcar Cabral. Pedro Pires manteve-se no cargo de primeiro-ministro pelo Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV) até 1991, quando o sistema multipartidário foi introduzido no país e o Movimento pela Democracia (MpD), de Carlos Veiga, conseguiu a maioria dos votos. Em 2001, apresentou-se finalmente como candidato presidencial contra Carlos Veiga e venceu as eleições com uma margem reduzida.