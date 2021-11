Movimento para a Democracia (MpD)

O Movimento para a Democracia, conhecido também pela sigla MpD, é um partido político de centro-direita de Cabo Verde.

MpD foi criado dia 14 de Março de 1990, e a sua primeira convenção celebrou-se em Novembro de 1990. Ganhou as primeiras eleições depois do fim do sistema de partido único imposto pelo Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde (agora PAICV), nas quais obteve mais de 2/3 dos deputados da Assembleia Nacional. Esteve no poder entre 1991 e 2001. Voltou ao poder a seguir às eleições legislativas de 2016, com Ulisses Correia e Silva como primeiro-ministro.