Cabo Verde em luto pelo músico Jorge Neto

O cantor Jorge Neto morreu aos 54 anos nesta quinta-feira (20.02) no hospital Egas Moniz. O artista sofreu um AVC em sua casa em Lisboa no dia 30 de Dezembro e estava desde então internado em coma profundo, segundo comunicado da embaixada de Cabo Verde.

O cantor nasceu em São Tomé e Príncipe em 1964, sendo filho de mãe cabo-verdiana. Estudou em Portugal e emigrou depois para a Holanda, país com forte presença da comunidade cabo-verdiana e onde fez sucesso na música, enquanto vocalista da banda Livity.

Depois de 11 anos sem gravar um disco, Jorge Neto lançou em 2016 "Nha Palco", o seu nono álbum. Ao longo dos mais de 30 anos de carreira, fez sucesso em vários países, junto da comunidade emigrante cabo-verdiana, na Europa, África e América.

A morte do cantor provocou forte comoção dos fãs cabo-verdianos pelas redes sociais. Pelo Twitter também houve várias manifestações.

No Facebook, pessoas de todas as idades manifestaram o pesar pelo falecimento de Jorge Neto na página "Jorge Neto para sempre". O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, lembrou que o cantor Jorge Neto como "um dos grandes" da música do país e destacou a sua "arte ímpar" de estar no palco, a singularidade dos rituais e a postura com os outros. "A notícia da morte de Jorge Neto deixa-me, rigorosamente, muito triste. Um dos grandes, verdadeiramente. Um artista, no pleno sentido da palavra", escreveu o Presidente numa mensagem publicada na rede social.

O chefe de Estado recordou que teve o privilégio de contar com a amizade do cantor, "num relacionamento forte e cúmplice", que terá nascido na Assomada, no ano de 1996. "Felizmente que ficam a voz ritmada, a arte ímpar de estar no palco, a singularidade dos rituais e da postura no estar com os outros", prosseguiu o Presidente na sua mensagem, em que também manifesta o seu "sentimentos de pesar e de conforto aos familiares, mas também aos amigos e aos admiradores de Neto".

Voto de pesar

Numa declaração na sua conta oficial na rede social Facebook, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia e Silva, recorda Jorge Neto como um artista que "soube conquistar o coração da nação, não só pelo seu imenso talento e pela sua obra, como pela sua grandiosa humildade".

Também o ministro da Cultura e das Indústrias Criativas de Cabo Verde, Abraão Vicente, considerou o cantor como "uma referência para as futuras gerações" de cabo-verdianos.

O presidente da Assembleia Nacional de Cabo Verde, Jorge Santos, anunciou que nesta sexta-feira (21.02) será aprovado naquele órgão um voto de pesar pela morte Jorge Neto, que recordou como uma figura que "uniu a nação" cabo-verdiana.

"Foi um grande artista, foi um homem que uniu a nossa nação na sua juventude e até hoje", declarou o presidente da Assembleia Nacional durante os trabalhos da segunda sessão parlamentar de fevereiro.

Santos apelou aos três partidos para, "em consenso", apresentarem o voto de pesar. Os partidos retorquiram afirmativamente, descrevendo Jorge Neto como um "grande vulto da música cabo-verdiana" ou, entre outras qualificações, um "herói da cultura nacional".