Manuel Pinto da Costa é um economista, político independente e antigo Presidente da República de São Tomé e Príncipe.

Manuel Pinto da Costa nasceu a 5 de agosto de 1937 em Água Grande, em São Tomé e Príncipe. Educado na Humboldt-Universität de Berlim, capital da República Democrática Alemã (RDA), a antiga Alemanha Oriental, fala português e é fluente em alemão. Participou do Movimento pela Libertação de São Tomé e Príncipe (MLSTP), que conquistou a independência do país face a Portugal. Foi pela primeira vez Presidente de São Tomé e Príncipe entre 1975 e 1991. Em 1996, candidatou-se novamente ao cargo de presidente, perdendo nas urnas para Miguel Trovoada, por uma pequena margem. Em 2001 é derrotado novamente, dessa vez para Fradique de Menezes, no primeiro turno das eleições. Vinte anos depois de ter deixado o poder, Manuel Pinto da Costa é eleito Presidente da República como independente na segunda volta das presidenciais a 7 de agosto de 2011, cargo que ocupou até 2016.