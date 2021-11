A cultura é uma espécie de tecido social que abarca as diversas formas e expressões de uma determinada sociedade.

O termo cultura faz referência à ação de cultivar não só o espírito humano, como também as faculdades intelectuais do Homem. A definição de cultura foi evoluindo ao longo dos anos. Desde a época do Iluminismo, a cultura passou a ser associada à civilização e ao progresso. Os costumes, as práticas, as maneiras de ser, os rituais, a indumentária e as normas de comportamento são aspetos da cultura.