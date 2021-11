A arte é o conceito que engloba todas as criações realizadas pelo ser humano para expressar uma visão sensível do mundo, seja esta real ou fruto da imaginação.

Arte é a atividade humana ligada a manifestações de ordem estética, feita por artistas com o objetivo de estimular o interesse de consciência em um ou mais espectadores. Cada obra de arte possui um significado único e diferente. Através de recursos plásticos, linguísticos ou sonoros, a arte permite expressar ideias, emoções, percepções e sensações. A História indica que, com o aparecimento do Homo Sapiens, a arte teve uma função ritual e mágico-religiosa, que foi sofrendo alterações ao longo do tempo. A definição do termo “arte” varia consoante a época e a cultura.