Cabo Delgado: Terroristas voltam a atacar perto dos megaprojetos de gás

Segundo um residente de Palma, citado pela agência de notícias Lusa, os ataques ocorreram por volta das 05:00h (hora local) e visavam a sede do Posto Administrativo de Olumbi e o povoado de Monjane, este último que fica a menos de 10 quilómetros das obras de construção dos megaprojetos de gás liderado pela francesa Total, no norte de Moçambique.

Durante a incursão dos terroristas, pelo menos em Monjane, houve fortes confrontações com as Forças de Defesa e Segurança, que permanecem em elevado número na região, referiu o residente, acrescentando que, em função do ataque, o acesso à região está condicionado e as Forças de Defesa e Segurança permanecem lá.

"Nos dois ataques, não sabemos se houve mortes ou feridos, mas o que está claro é que agora não dá para entrar nem sair de Afungi com facilidade", declarou a fonte em Palma, vila costeira, sede de distrito, adjacente ao megaprojeto.

Um funcionário de uma empresa subcontratada pela Total que está em Afungi disse à Lusa que os trabalhadores foram orientados a não abandonarem o recinto onde vivem.

"Fomos orientados a não abandonar o recinto e realmente quase que não estão a entrar carros em Afungi desde a manhã de hoje", afirmou o funcionário, que acrescenta que as atividades do protejo que estão a decorrer no perímetro próximo a Monjane estão temporariamente paralisadas.

Forças de Defesa e Segurança estão no local (imagem de arquivo)

Polícia não confirma ataques

A Lusa contactou o porta-voz do comando-geral da Polícia da República de Moçambique, Orlando Modumana, que disse não ter informações sobre o assunto.

Este é o segundo ataque próximo aos megaprojetos de gás neste mês, após um primeiro que ocorreu no dia 07 de dezembro na aldeia de Mute, a menos de 25 quilómetros da área onde está a ser construída a zona industrial de processamento de gás natural da Área 1 da bacia do Rovuma.

O projeto, liderado pela Total, é o maior investimento privado em África, da ordem dos 20 mil milhões de euros.

Os novos ataques ocorrem um dia depois de o Presidente moçambicano, Filipe Nyusi, pedir às Forças de Defesa e Segurança "máxima prontidão" face ao "silêncio do inimigo", após operações com "bons resultados" por parte das forças governamentais em Macomia, outro distrito de Cabo Delgado que tem sido afetado com frequência pelas incursões dos rebeldes.

Das operações em Macomia, segundo dados oficiais, pelo menos 37 insurgentes foram abatidos e 27 armas foram apreendidas, em operações levadas a cabo pelo 7.º batalhão das Forças de Defesa e Segurança posicionado na região.

Nota: artigo modificado a 30 de dezembro (colocação da designação "terroristas" para o grupo insurgente)