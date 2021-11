A Total é uma empresa francesa de petroquímica e energia.

A sede do grupo empresarial Total S.A. é em França, na localidade de La Défense, nos arredores de Paris. Ela é uma das maiores empresa privadas da Zona Euro. Foi fundada em 1924 com o nome de Compagnie Française des Pétroles (CFP), na altura ainda com uma participação mista privada e do Estado francês. Em 1991, mudou de nome para Total S.A. Mas após a fusão com a empresa belga Petrofina em 1999 e com a Elf Aquitaine em 2000, a companhia adotou o nome de Total Fina Elf S.A. até que em 2003 decidiu reverter o nome para Total S.A. A Total Moçambique tem estações de serviço de combustível em todo o país. No norte de Moçambique, a Total faz parte dos projetos de exploração de gás natural liquefeito (LNG) na Bacia do Rovuma.