Cabo Delgado: Portugal vai formar militares moçambicanos e apoiar logística

No último dia da visita de trabalho que realiza a Moçambique desde quarta-feira, o ministro da Defesa de Portugal, João Gomes Cravinho, informou que "a partir do início de janeiro virá uma equipa de militares portugueses para trabalhar com o Estado-Maior General das Forças de Defesa e Segurança (FDS) do país no desenho do projeto, que queremos que comece muito rapidamente".

Segundo Cravinho, a formação, a ser feita em Moçambique, vai abranger as forças de intervenção rápida, forças especiais, fuzileiros e militares da área do controlo aéreo tático, tendo sido definidas como as "áreas de interesse específico" a ciberdefesa, a cartografia, a hidrografia e a cooperação industrial de defesa.

"Nós estamos a falar de uma missão não executiva. O que nós vamos fazer é dar apoio as autoridades moçambicanas para que elas possam exercer a sua soberania", frisou João Gomes Cravinho.

Portugal quer reforçar pedido de apoio para Cabo Delgado na UE

Para o ministro, o terrorismo no norte de Moçambique tem algumas especificidades locais e o primeiro elemento importante para travar as incursões destes grupos é "conhecer o inimigo".

"O aparecimento do terrorismo no norte do país tem algumas características em comum com o terrorismo em outras partes do mundo, particularmente na costa africana. Mas também tem especificidades locais. Portanto, é fundamental perceber aquilo que vem de fora e aquilo que se desenvolveu com raízes nacionais", declarou.

João Gomes Cravinho disse ainda que Portugal, que assume a presidência da União Europeia no primeiro semestre de 2021, vai procurar reforçar o pedido de apoio já feito por Maputo a Bruxelas.

"É uma coincidência muito favorável. Vamos utilizar esta presidência para reforçar a capacidade de resposta da UE face às necessidades no terreno", declarou João Gomes Cravinho.

A situação

A província de Cabo Delgado está desde há três anos sob ataque de insurgentes e algumas das incursões passaram a ser reivindicadas pelo grupo 'jihadista' Estado Islâmico desde 2019.

A violência está a provocar uma crise humanitária com mais de duas mil mortes e 560 mil pessoas deslocadas, sem habitação, nem alimentos, concentrando-se sobretudo na capital provincial, Pemba.

Moçambique e Portugal têm um acordo de cooperação na área da defesa desde 1988.

A visita de trabalho do ministro da Defesa português a Moçambique tinha em vista a negociação de um novo programa de cooperação bilateral no domínio da Defesa e o estreitamento de relações com África no âmbito da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), que se iniciará em janeiro.