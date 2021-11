Augsburg 4-1 VfB Stuttgart

Que amasso do Augsburg no regresso - um mês e meio depois - às vitórias na Bundesliga. O Estugarda até marcou primeiro, com Fuhrich a marcar logo aos sete minutos. A remontada do Augsburg comecou aos 30 mminutos, com Oxford a empatar (foto). Na segunda parte, Gouweleeuw completou a virada no marcador. Aos 72 minutos, Niederlechner aumentou para 3-1 e Finnbogason fez o 4-1 final aos 81 minutos.