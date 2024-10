Início de jogo surpreendente no Signal Iduna Park! Aos 21 minutos, o Bochum (penúltimo), vencia por 0-2 com golos de Bero e de Wit. O homem do jogo foi Guirassy (foto). O avançado guineense iniciou a remontada ainda antes do intervalo. Emre Can empatou, Guirassy bisou e completou a reviravolta no marcador. Nmecha fechou a contagem em 4-2.