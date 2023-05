No último sábado, o costa-marfinês, Sébastinian Haller foi decisivo na vitória do Dortmund no terreno do FC Augsburg, a apontar dois golos aos 54 e 84 minutos. E Julian Brandt nos descontos selou a goleada do Borussia sobre o Augsburg por 0 - 3. Com este resultado, o BVB saltou para a liderança da prova com 70 pontos contra 68 do Bayern de Munique.