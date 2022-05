Hoffenheim 3-4 Freiburg

Que jogaço e o sonho da "Champions" continua para o Freiburg. Esteve a vencer por 0-1 com um golo de Sallai. O Hoffenheim virou o resultado no ínicio da segunda parte. No entanto, Gunter (foto) e Holer "remontaram" o resultado em 20 minutos. Woo-Yeong aumentou para 2-4 e já perto do fim, Rudy reduziu para 3-4.