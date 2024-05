Vitória da sensação da atual época. O Estugarda abriu o marcador com o golo de Leonidas Stergiou, mas os bávaros empataram ainda no primeiro tempo com Harry Kane, em grande penalidade. O avançado inglês soma agora incríveis 36 golos em sua temporada de estreia na Bundesliga. Mas o Estugarga garantiu os três pontos com dois golos tardios – de Jeong Woo-yeong (foto) e Silas Katompa Mvumpa.