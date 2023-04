Passeio do Wolfsburg. Sem tomar conhecimento do adversário, os Lobos atropelaram logo no primeiro tempo com golos de Mattias Svanberg, Jakub Kaminski e Patrick Wimmer. Na segunda parte, Svanberg anotou o quarto, Moritz Broschinski descontou, enquanto Luca Waldschmidt fechou a conta. Com a vitória, o Wolfsburg encostou no Frankfurt e ainda sonha com vaga na Liga Conferência da próxima época.