Borussia Dortmund 6-0 Borussia Mönchengladbach

"Sem espinhas" e com nota 10 para o camisola 11 do Dortmund, Marco Reus. O ídolo do Signal Iduna Park marcou dois golos e deu 3 a marcar. Reus marcou aos 26 minutos assistiu Malen para o 2-0. Já na segunda parte, Reus assistiu Wolf e Moukoko para o 3 e 4-0. O camisola 11 bisou e aumentou para 5-0 aos 82 minutos e Emre Can, já apara lá da hora, fez de penálti o 6-0 final.