Os visitantes de Heidenheim incomodaram, novamente. Saíram na frente com um belo golo de Eren Dinkci, num lance iniciado pelo próprio ala com um drible desconcertante num adversário e uma bela tabela com Jan Schoppner para sair na cara do guarda-redes adversário. Andrej Kramaric empatou ainda no primeiro tempo, de grande penalidade.