Partida com participação intensa do VAR: dois golos anulados por fora de jogo – um para cada equipa. Mas teve golos validados também! Vaclav Cerny abriu para o Wolfsburg logo aos sete minutos. No fim do primeiro tempo, um autogolo de Moritz Jenz igualou o marcador. Ambas as equipas seguem exatamente no meio da tabela – Heidenheim é nono, enquanto o Wolfsburg é décimo colocado.