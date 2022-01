Eintracht Frankfurt 2-3 Borussia Dortmund

Na Bundesliga, é até ao último segundo! O Frankfurt esteve a vencer por 2-0, com golos de Rafael Borre. O domínio e as várias oportunidades do Frankfurt ameaçavam uma goleada. Mas o Dortmund ressuscitou e virou o jogo em 18 minutos. Thorgan Hazard reduziu aos 71 minutos, Bellingham empatou aos 87 e Dahoud, do "meio da rua" fez o 2-3 final.