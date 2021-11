RB Leipzig 1-3 Bayer Leverkusen

Vitória categórica do Leverkusen na Redbull Arena, que vale o 3º lugar da Bundesliga de forma isolada! Ao intervalo, o Leverkusen vencia por 0-2, com golos do prodígio, Wirtz (foto) e do francês, Diaby. Já na 2ª parte, André Silva, de cabeça, ainda reduziu para o RB Leipzig, mas dois minutos depois (64), Frimpong "matou" o jogo e fez o 1-3 final.