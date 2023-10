Serhou Guirassy ampliou a sua espetacular e recorde de golos com um hat-trick que ajudou o VfB Stuttgart a vencer o Wolfsburg. Os anfitriões viraram o jogo depois do intervalo, com três golos de Guirassy em 15 minutos da segunda parte, elevando a sua contagem para 13 golos nos primeiros sete jogos, um novo recorde na Bundesliga.