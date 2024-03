Bundesliga: "Der Klassiker" à sombra do Leverkusen

O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund cruzam-se no sábado (30.03) pela 110ª vez no campeonato alemão de futebol. Mas o "clássico" poderá ter o seu brilho ofuscado pelo Leverkusen.

O Bayern de Munique e o Borussia Dortmund são as equipas mais badaladas do campeonato alemão de futebol, a Bundesliga. Sempre que se defrontam, os dois emblemas atraem as atenções dos amantes do futebol, quer na Alemanha, quer pelo mundo fora.

No sábado (30.03) é dia de mais um duelo dos dois gigantes, que disputarão o seu 110º jogo na história da Bundesliga. Em todas as provas, os dois conjuntos já realizaram 133 jogos.

Na Bundesliga, o Bayern de Munique é claramente o que mais leva vantagem nos confrontos diretos. Soma 54 vitórias em 109 jogos. O Dortmund leva um saldo de 25 vitórias e 30 empates.

"Der Klassiker" entre o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund Foto: Matthias Schrader/AP/picture alliance

O "Der Klassiker" costuma ser um espetáculo de golos. Nos últimos 10 jogos, houve uma média de 4,4 golos.

Nas últimas 11 temporadas, todas ganhas pelo Bayern de Munique, o BVB ficou sete vezes em segundo lugar. Mas a equipa do Signal Iduna Park nunca facilitou a vida aos bávaros. Foi o que se viveu na época passada, em que a decisão do título se arrastou até ao último minuto, sendo que o BVB empatou contra o Mainz e o Bayern de Munique venceu o Colónia.

Os maiores campeões da Bundesliga

Na história da Bundesliga, o Bayern de Munique e o Dortmund lideram o top três da lista das equipas mais cotadas do país. Os bávaros contam com 32 títulos do campeonato. O Nuremberg (agora na 2ª divisão) tem nove títulos e o Dortmund já levantou o escudo, como campeão alemão, por oito vezes.

O Bayern de Munique tem 32 títulos na Bundesliga Foto: Reuters

O Bayern de Munique e o Dortmund também lideram os títulos da Taça da Alemanha (DFB). A par do Hamburgo (na 2ª divisão), são igualmente as únicas formações alemãs que já venceram a Liga dos Campeões europeus.

O Bayern fê-lo em 1973/74, 1974/75, 1975/1976, 2000/2001, 2012/13 e 2019/20. O Dortmund em 1996/1997 e o Hamburgo em 1982/1983.

"Imperador" na era pós-reunificação

A reunificação da Alemanha, em 1991, também abriu um novo capítulo na Bundesliga. De lá para cá, o futebol alemão conheceu um único "imperador", o Bayern de Munique. Os bávaros somam 17 troféus da Bundesliga.

Já o Dortmund venceu apenas cinco títulos, nas épocas 1994/95, 1995/96, 2001/02, 2010/11 e 2011/12, igual número do Mönchengladbach.

Clássico ofuscado?

Ainda assim, o brilho do "Der Klassiker" deste sábado poderá ser ofuscado pelo Bayer Leverkusen, que é o atual líder da Bundesliga, com 10 pontos de diferença contra o segundo colocado, o Bayern de Munique.

Bayer Leverkusen é o líder da Bundesliga Foto: Cathrin Müller/MIS/IMAGO

Os bávaros somam 60 pontos contra 70 do Leverkusen. Já o BVB, em terceiro lugar (50 pontos), continua apenas a sonhar com a participação na próxima época na Liga dos Campeões e sente-se pressionado pelo RB Leipzig (em 4º), com 49 pontos.

Se, no passado, o clássico entre os bávaros e o BVB tinha o pendor de ser decisivo para o título entre as duas equipas, este sábado será diferente.

Uma vitória do Bayern de Munique pode apenas reduzir a desvantagem pontual contra o Leverkusen. Já a derrota dos bávaros poderá ser um empurrão para a turma de Xabi Alonso, que continua a aumentar o sprint rumo ao tão esperado título da Bundesliga. O Leverkusen defronta mais cedo, no mesmo sábado, o Hoffenheim. Qualquer resultado dos "farmacêuticos" pressionará e condicionará o clássico.

Último "suspiro" para Tuchel?

Mas o treinador do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, que deixa o clube no final da presente temporada, tem no jogo do sábado a sua última grande "prova de ferro" para continuar a sonhar com o título e, quiçá, sair pela "porta grande".

Apesar da liderança do Leverkusen, uma vitória do Bayern manterá vivas as esperanças da equipa lutar pelo título até ao fim, quando ainda há sete jogos por disputar (21 pontos).

Em 54 jogos como anfitrião, contra o BVB, os bávaros venceram 35 jogos, empataram 10 e perderam nove. Mesmo assim, o BVB é a equipa alemã que mais ganhou ao Bayern como visitante..