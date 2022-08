Bundesliga dá o pontapé inicial da época 2022/23

A época 2022/23 do campeonato alemão de Futebol, a Bundesliga, arranca com o Eintracht Frankfurt vs. Bayern Munique. O jogo está agendado para esta sexta-feira (05.08).

Em 34 jornadas, as 18 equipas vão disputar a "Meisterschale", ou seja, a "Salva de Prata", o mais importante troféu da Bundesliga.

Nas últimas dez edições da prova, a "Meisterschale" ficou hospedada nas prateleiras do Bayern de Munique.

Quem vai acabar com a hegemonia do Bayern de Munique?

Esta é a grande pergunta, com resposta aguardada para maio de 2023, altura em será conhecido o campeão da temporada 2022/23 da Bundesliga.

Bayern de Munique à procura do décimo primeiro título

A jornada inaugural, que encerra no próximo domingo (07.08), reserva jogos escaldantes. Neste sábado (06.08), com relato aqui na DW África, o Borussia Dortmund, segundo colocado da temporada passada, defronta, no Signal Iduna Park, o Bayer Leverkusen - terceiro classificado. O jogo começa as 18:20, do tempo Universal.

Outros jogos:

Borussia Mönchengladbach vs TSG Hoffenheim

FC Union Berlin vs Hertha Berlin

Wolfsburg vs Werder Bremen

Bochum vs Mainz

Augsburg vs Freiburg

Stuttgart vs RB Leipzig

Köln vs Schalke 04

Sem Lewandowski e Haaland

Volvidos dez anos, os amantes do futebol alemão não poderão mais ver o avançado polaco Robert Lewandowski jogar pela Bundesliga.

Robert Lewandowski (à direita) e Erling Haaland (à esq)

Depois de representar o Borussia Dortmund (2010/2014) e o Bayern de Munique (2015/2022), o polaco foi à busca de "novos ares" na Catalunha, onde vai jogar pelo Barcelona a troco de 45 milhões de euros pagos ao Bayern de Munique.

Para trás ficou uma história de recordes que levará anos para ser quebrada. Só para se ter uma ideia, em oito temporadas ao serviço do Bayern de Munique, Lewandowski marcou 344 golos em 374 jogos. Na temporada passada apontou 35 golos.

Também deixará saudades aos amantes da Bundesliga Erling Haaland, que representou o Borussia Dortmund nas últimas três temporadas. O jovem avançado, visto como uma das futuras estrelas do futebol mundial, deixou o Signal Iduna Park para o Manchester City.

Pela sua transferência o BVB arrecadou nos seus cofres cerca de 60 milhões de euros.

Mané e Haller

Não haverá Lewandowski e Haaland, mas a Bundesliga desta época promete muitas boas atrações, com a chegada de Sadio Mané e Sébastian Haller no Bayern de Munique e Borussia Dortmund respetivamente.

Sadio Mané

O senegalês, Sadio Mané, de 30 anos, oriundo da Premier League, onde marcou 111 golos em 262 jogos pelo Liverpool entre 2017 e 2022, chega ao Bayern de Munique com a "espinhosa missão" de colmatar a saída de Lewandowski. Mané é até aqui a maior contratação neste mercado de transferência na Bundelisga.

Longe dos pergaminhos de Robert Lewandowski, Mané, eleito jogador africano do ano em 2021, vai tentar tornar-se o terceiro melhor marcador africano da Bundesliga, depois do antigo avançado do Borussia Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang (31 golos, 2016/17), e do herói de culto do Frankfurt Tony Yeboah (20 golos, 1992/93 & 18 golos, 1993/94).

Sébastian Haller, o costa marfinense que deixou o Ajax de Amsterdam para o Dortmund, é outra referência a ter em conta nesta edição da Bundesliga. O jovem avançado foi um dos melhores marcadores da edição passada da Liga dos Campões, tendo marcado onze golos.

Sébastien Haller

O atacante não poderá ser ultilizado nas primeiras jornadas da Bundesliga porque foi submetido a uma operação a um tumor testicular.

Ano de André Silva?

Na temporada passada 2022/22, o atacante português André Silva, ao serviço do RB Leipzig ficou longe das expectativas, depois de ter tido boas exibições pelo Eintracht Frankfurt nas temporadas anteriores.

André Silva marcou apenas onze golos e seis assistências em 33 partidas, tendo sido o segundo melhor marcador dos Red Bulls, abaixo do Christopher Nkunku, que marcou 20 golos.

O técnico do RB Leipzig, Domenico Tedesco, espera um pouco mais do atacante de 26 ano. Mas alguma crítica desportiva entende que o internacional português poderá vingar-se esta época.

Moussa Diaby

O francês de 23 anos foi uma das principais estrelas do Bayer Arena. O ponta-de-lança teve um papel preponderante nas manobras ofensivas do Leverkusen, que terminou a época passada em terceiro lugar com 64 pontos, o que lhe valeu a qualificação para a Liga dos Campeões. Diaby marcou 13 golos e fez 12 assistências.

Moussa Diaby

O atleta está confiante numa boa temporada para o Bayer.

"Os meus objectivos não mudaram em relação à próxima época. Queremos que a Bayer seja novamente uma equipa de topo e eu quero ajudar a equipa ao máximo, continuando a marcar golos, mas também a contribuir com assistências", garantiu Diaby.

Quem também está confiante numa boa época para Mousa Diaby é o presidente do clube, Simon Rolfes.

"Moussa é um jogador importante, espera-o agora uma boa época com a Liga dos Campeões e o campeonato do Mundo, porque as duas competições são um enorme objectivo para ele", disse Simon Rolfes, presidente do Bayer Leverkusen.