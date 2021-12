Borussia Mönchengladbach 2-3 Eintracht Frankfurt

Quarta derrota consecutiva do Gladbach na Bundesliga. Logo aos seis minutos, Neuhaus marcou para a equipa da casa. Em cima do intervalo, Rafael Borre empatou para o Eintracht. Logo a abrir a segunda parte, Lindstrom completou a cambalhota no marcador. Nos 10 seguintes, ninguém respirou! Aos 54 minutos, Bensebaini voltou a empatar para o Gladbach, mas no minuto seguinte, Kamada fez o 2-3 final.