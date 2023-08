Na época passada, Estugarda e Bochum escaparam do rebaixamento por um triz. Ao menos nos primeiros jogos desta nova época, o Estugarda demonstrou uma melhora – tanto no elenco, quanto no futebol apresentado. Os suábios venceram na Copa da Alemanha e não tomaram conhecimento do Bochum, que iniciou a temporada com eliminação na Copa e já pode ser considerado serío candidato ao rebaixamento.