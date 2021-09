Bota de Ouro: Lewandowski foi o maior goleador na Europa 2020/21

Robert Lewandowski recebeu na terça-feira (21.09) a Bota de Ouro da "European Sports Media", prémio que distingue o melhor marcador dos campeonatos europeus. Na última época, 2020/21, Lewandowski marcou 41 golos em 29 jogos na Bundesliga, ao serviço do Bayern Munique.

Lewandowski vs. Messi vs. CR7

"Tento estar ao nível deles". Na hora de ser homenageado por mais uma grande época e pela conquista da primeira Bota de Ouro da carreira, Lewandowski fez questão de referir as lendas vivas, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo.

"Antes de mais, compito em todos os jogos contra mim próprio. Depois, Messi e Ronaldo são dois grandes jogadores. Tudo o que já fizeram e continuam a fazer… acho que não vamos voltar a ver nada parecido nos próximos anos", destacou o avançado polaco.

Lewandowski é o primeiro jogador polaco a receber a Bota de Ouro

Só faltou a "Champions"

A época 2020/21 voltou a ser marcada por Robert Lewandowski. Na Alemanha, o Bayern Munique foi campeão pela nova vez consecutiva, e o melhor jogador do mundo em 2020 bateu o recorde de golos na Bundesliga - um marco que pertencia à lenda do futebol alemão Gerd Müller (faleceu em agosto). Na 34ª jornada, última da época, o Bayern Munique vencia o Augsburgo por 4-2 em casa. Minuto 90 e Lewandowski precisava de um golo para bater o recorde de 40 golos do "Der Bomber".

Parecia que estava escrito nas estrelas e aconteceu mesmo. Já para lá do minuto 90, Lewandowski fez o 5-2 e bateu o recorde com 40 anos, somando o 41º golo na Bundesliga. Aqueles que acompanharam o relato em direto na DW África (ao lado) testemunharam um momento raro na vida.

Na Liga dos Campeões, Lewandowski somou cinco golos em seis jogos. Tudo corria de feição quando, nos quartos de final, o Bayern Munique cruzou caminho com o PSG (reedição da final da Liga dos Campeões em 2019/20, ganha pelo Bayern). Lewandowski lesionou-se ao serviço da seleção da Polónia e falhou os dois jogos com os franceses. No conjunto das duas mãos, o PSG passou com 3-3 no agregado (vantagem para os golos marcados fora de casa). Nunca saberemos o que teria acontecido se Robert Lewandowski estivesse disponível.

Lewandowski conquistou a Bota de Ouro 2020/21

2021/22 promete

Nesta nova temporada, o melhor jogador do mundo já soma 11 golos em sete jogos pelo Bayern Munique, mais três pela seleção polaca. Mas, na Alemanha, Lewandowski tem um concorrente jovem e feroz: Erling Haaland.

Ainda na cerimónia de premiação, Lewandowski falou de Haaland e também de Mbappé, para muitos, os dois maiores talentos do futebol mundial.

"Eu ainda aqui estou e quero mostrar que consigo marcar golos, vencer jogos e conquistar troféus com a minha equipa. Sei que existe uma nova geração, com exibições fantásticas, mas também tenho a minha experiência e estou para ficar durante muito tempo", referiu.

Ainda na conversa com os jornalistas, Lewandowski falou de um rumor que já fez correr muita tinta: Real Madrid. O avançado polaco admitiu que esteve muito perto de se transferir para a equipa da "La Liga".

"Sim, é verdade que me encontrei com Florentino Pérez um par de vezes, uma delas, depois de um jogo que fizemos contra o Real Madrid. Mas sobre o que falámos não posso contar", concluiu.