O Borussia Dortmund foi o destaque nos jogos desta segunda-feira (14.09) pela primeira fase da Taça da Alemanha. Os vice-campeões da Bundesliga venceram por 5-0 a equipa de Duisburg, da terceira divisão do futebol alemão, e avançaram para a próxima fase.

O Duisburg jogou com um jogador a menos por mais de 50 minutos após o defensor Dominic Vomer ter sido expulso ao derrubar o avançado Erling Haaland. Esta jogada deu origem ao terceiro golo do Dortmund, anotado por Thorgan Hazard num tiro-livre, o que já garantiria a vaga antecipada.

O inglês Jude Bellingham, de 17 anos, estreou com um golo pelo Dotrmund. Bellingham foi contratado junto ao Birmingham City e chegou em julho ao clube alemão. Talvez a surpresa negativa dos jogos desta segunda-feira entre as equipas de mais tradição no futebol alemão seja a derrota do Hamburgo para o Dynamo Dresden por 4-1.

Domingo de muitos golos

Outro destaque da ronda foi o Bayer Leverkusen, que marcou seis golos nos 32 minutos iniciais e goleou o clube da quarta divisão Norderstedt, por 7-0, na primeira jornada da Taça da Alemanha. Hoffenheim, outro clube da Bundesliga, precisou de pénaltis para ultrapassar o Chemnitz, um clube amador.

Nas outras partidas, o Hoffenheim venceu, por 2-3, a equipa de Chemnitz. O Eintracht Braunschweig venceu o Hertha BSC por 5-4, em um jogo espetacular e chegou à segunda fase da DFB.

O Schalke 04, da Bundesliga, não vai poder defrontar o Schweinfurt, do quarto escalão, na primeira ronda da Taça da Alemanha depois de um tribunal regional ter decidido que o clube não deveria estar na competição. Além disso, o tribunal apontou o Tuerkguecue Munich, do terceiro escalão, para ocupar o lugar na primeira ronda.

A batalha legal está relacionada com a suspensão de jogos na Alemanha, no passado mês de março, devido à pandemia de COVID-19. Na altura da paragem, o Schweinfurt estava no topo da Liga Regional Bávara, mas apenas porque o Tuerkguecue já tinha sido promovido ao terceiro escalão.

O Bayern de Munique joga contra o Düren no dia 15 de outubro. Os bávaros tiveram o jogo adiado porque disputaram a final da Champions League recentemente, quando sagraram-se campeões com 1 a 0 sobre o Paris Sanit-German.

Resultados dos jogos de segunda-feira, 14 de setembro

SG Dynamo Dresden 4 – 1 Hamburgo

FC Würzburger Kickers 2 - 3 Hannover 96

Rot-Weiss Essen 1 - 0 DSC Arminia Bielefeld

MSV Duisburg 0 – 5 Borussia Dortmund

Resultados dos jogos de domingo, 13 de setembro

SV Waldhof Mannheim 1-2 SC Freiburg

Chemnitzer FC 4-5 TSG Hoffenheim

FC Hansa Rostock 0-1 VfB Stuttgart

Eintracht Norderstedt 0-7 Bayer 04 Leverkusen

SC Wiedenbrück 0-5 SC Paderborn 07

FC Carl Zeiss Jena 0-2 SV Werder Bremen

Karlsruher SC 0-1 FC Union Berlin

FC Ingolstadt 04 0-1 Fortuna Düsseldorf

TSV 1860 Munich 1-2 Eintracht Frankfurt

MTV Eintracht Celle 0-7 FC Augsburg

FC Nuremberg 0-3 RB Leipzig

Union Fürstenwalde 1-4 VfL Wolfsburg

FC Oberneuland 0-8 Borussia Mönchengladbach

VSG Altglienicke 0-6 FC Colónia

TSV Havelse 1-5 FSV Mainz 05

Eintracht Braunschweig 5-4Hertha BSC