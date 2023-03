Que jogaço! Simplesmente isso. Um jogo de encher o olho. Assim foi embate entre o Estugarda contra o líder do campeonato – Bayern de Munique que terminou com a vitória dos bávaros por duas bolas a uma. Golos de De Ligt (39´), e Choupo-Moting (69´) para o Bayern e Juan Perea (88`) para o Estugarda. Com este resultado, o Bayern volta à liderança do campeonato com 49 pontos, os mesmos do BVB.