Cabo Verde

"Basket na porta de casa": Um projeto para criar novos talentos em Cabo Verde

Em Cabo Verde, um basquetebolista internacional e capitão da seleção nacional lançou um projeto sócio-desportivo para incentivar crianças de zonas periféricas a praticar e a aprender as técnicas do basquetebol. O objetivo é criar novos talentos no país. O "basket na porta de casa" visa ainda combater os males sociais e promover uma convivência saúdavel nas comunidades.