"Não vai lhes cair bem desta vez", alerta Venâncio Mondlane

Em Maputo, a RENAMO, maior partido da oposição em Moçambique, chegou mesmo a cantar a vitória. O cabeça-de-lista do partido, Venâncio Mondlane, convocou os eleitores para celebrar a vitória nas ruas da capital moçambicana. Uma manifestação em que se ouvia palavras de ordem como "povo no poder". Horas depois, Mondlane recebeu informações que o candidato da FRELIMO, Razaque Manhique, terá vencido a corrida eleitoral. A DW conversou com Venâncio Mondlane:

DW: O que tem a dizer sobre o anúncio da vitória da FRELIMO em Maputo?

Venâncio Mondlane (VM): Avançou com resultados provisórios totalmente falsos que a TVM que começou a divulgar, que são uma verdadeira vergonha. Nós já terminámos a nossa contagem paralela, já processamos 95% das mesas de votação e temos 53% de votos. E temos editais e atas, isto é diferente do que aconteceu nas eleições passadas em que, às vezes, tínhamos problemas em cobrir as mesas todas e ter comprovativos, nós temos os editais e as atas conosco.

DW: Está a dizer que o resultado do STAE não condiz com o que têm?

VM: Sim! É tudo uma vergonha, porque os editais e atas que temos dados pelo próprio STAE [secretariado Técnico de Administração Eleitoral] no dia da votação. Em princípio, os editais e atas são dados depois do apuramento provisório ou peliminar, feito na mesa de voto. Então, esses [dados] nós recebemos dos presidente das mesas. Agora, esses resultados que estão a falar são inventados, de fora das mesas. O que eles fizeram? Foram inventar resultados falsos e são esses que estão a apresentar. Foram inverter, eles pegaram na percentagem da RENAMO e atribuíram à FRELIMO.

DW: E se prevalecer este resultado o que vai fazer?

VM: Obviamente tendo os editais vamos a todas as instâncias de recurso, até ao Conselho Constitucional. Mas eu digo uma coisa, não sei se o povo da cidade de Maputo vai encarar isso com alguma simpatia, eu não acredito. Os jovens estão exaustos, cansados e penso que se vai experimentar alguma fúria dessa juventude da cidade de Maputo.

DW: E acha que as eleições foram livres, justas e transparentes?

VM: Claro que não! Não foram. Não imaginam a guerra que foi, para termos as atas e editais. Passamos por situações incriveis, como a presença da FIR (Forças de Intervenção Rápida)...

Venâncio Mondlane chegou a celebrar a vitória Foto: Alfredo Zuniga/AFP

DW: Como por exemplo?

VM: Nós tivemos a FIR que esteve em vários postos a tentar meter urnas falsas. Graças a Deus nós tínhamos cobertura em todas as urnas. Tivemos situação de tensão dos nossos delegados de candidatura pura e simplesmente para permitir enchimentos. E eles fizeram enchimentos, só que a diferença era tão grande, que mesmo com os enchimentos que fIzeram não conseguiram debelar o diferencial. É por isso que na verdade os 53% é do enchimento, mas mesmo assim estamos a frente. Passamos por situações dramáticas, durante muito tempo os próprios presidentes das mesas não nos queriam entregar os editais e nem as atas. Tivemos de fazer uma pressão enorme, uma guerra sem quartel a partir das 4:30 - 5 horas [da tarde] começamos a receber as atas e editais. Foi terrivel, foi uma coisa muito suada essa vitória. E uma das coisas que ajudou foi ter a cidade de Maputo, onde normalmente quando as pessoas votam têm a tendência de ir para casa de sequida, mas desta vez os jovens estavam na rua, estavam a circular, estavam a patrulhar os postos de votação. É por isso que desta vez não conseguiram meter urnas para serem substituidas. O jovens ficaram a 300 metros [das assembleias de voto] e fizeram as rondas a volta das escolas e encontraram várias situações de urnas que vinham em pick-ups para entrarem nas salas de aulas e muitos desses casos foram neutralizados pela população. Foi uma vitória muito suada, não só para a RENAMO, mas também para essa juventude, para essa população da cidade de Maputo. Por isso eu digo, não vai lhes cair bem desta vez o que eles querem fazer, eu garanto!