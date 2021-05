Angola promete manter vivo acordo de mobilidade na presidência da CPLP

"O acordo de mobilidade vai continuar vivo", prometeu o chefe da diplomacia angolana, Téte António, em conferência de imprensa, no sábado (08.05), na cidade do Mindelo, ilha cabo-verdiana de São Vicente, no final de um encontro com o seu homólogo cabo-verdiano para acertarem a passagem da presidência da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP).

Cabo Verde assumiu a presidência rotativa da CPLP na XII cimeira de chefes de Estado e de Governo da organização, realizada em julho de 2018, na ilha do Sal, sucedendo ao Brasil.

Devido à pandemia de covid-19, o mandato da presidência cabo-verdiana acabou por ser prolongado por mais um ano e terminará oficialmente com a cimeira de chefes de Estado e de Governo agendada para 16 e 17 de julho, em Luanda, assumindo Angola a liderança.

A grande bandeira da presidência cabo-verdiana foi a proposta para a mobilidade de pessoas no espaço da comunidade, cujo texto já está fechado e aprovado em Conselho de Ministros da CPLP, e será um dos temas principais da cimeira.

Para o ministro das Relações Exteriores de Angola, o mais importante da mobilidade será a sua implementação e a vontade política dos Estados-membros em ratificar o instrumento jurídico para poder entrar em vigor.

"E os nossos povos gozarem deste direito de mobilidade, porque esta é uma comunidade de povos, onde só circulando entre nós é que nós vamos sentir todos os benefícios desta comunidade", salientou.

Angola vai continuar a tradição da CPLP

Interesse coletivo

O chefe da diplomacia angolana disse que, durante a presidência, Angola vai continuar a tradição da CPLP, de tratar questões de interesse coletivos, lembrando que Luanda será o palco para a assinatura do acordo de mobilidade.

"Mesmo em família, as visitas constituem um indicador bastante importante do bom relacionamento dentro de uma família, e dentro da família da CPLP também não é um caso diferente e este acordo vai com certeza permitir que este indicador seja uma realidade", sustentou.

Ainda sobre a presidência de Angola da CPLP, Téte António considerou que vai ser uma "aterragem muito suave", por causa das boas condições criadas tanto por Cabo Verde como pelo secretário-executivo da comunidade lusófona.

"Eu penso que é um exercício salutar que nós devemos continuar a fazer nesta família da CPLP", afirmou o ministro.

Por sua vez, o ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades de Cabo Verde, Rui Figueiredo Soares, desejou sucessos à próxima presidência de Angola da CPLP, esperando também que a comunidade possa ser cada vez mais forte e de povos.

A cimeira de Luanda vai ainda abordar questões económicas, a escolha de um novo secretário-executivo ou a realização de uma conferência económica.

O chefe da diplomacia cabo-verdiana referiu que Angola quer dar uma grande importância durante a sua presidência às questões económicas e empresariais no espaço da CPLP.