Jacinto Pio Wacussanga é um sociólogo e sacerdote católico natural da província da Huíla que tem dado voz a dezenas de comunidades afetadas pelas políticas de desalojamento e expropriação e pela seca em Angola.

Jacinto Pio Wacussanga é um sacerdote que lidera as organizações não-governamentais Associação Construindo Comunidades (ACC) e a Ame Naame Omunu (ANO), ambas com sede no Lubango, província da Huíla. É conhecido por alguns como a "voz dos pobres no sul de Angola". Pio Wacussanga desempenhou um importante papel ao chamar a atenção para os vários casos de fome generalizada no sul de Angola e para um mega projeto agro-industrial na província do Cunene que ameaçou deslocar milhares de pequenos agricultores.