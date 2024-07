Um grupo de aldeões reúne-se sempre para definir estratégias de afugentamento de elefantes. Liderados por Mulungo Fernando Almeida, eles usam meios próprios para proteger as comunidades. Tocar batuques e acender fogueiras gigantes são alguns dos mecanismos. "Enquanto os fiscais do parque ou do Estado não fizerem nada, nós vamos continuar", diz Almeida.