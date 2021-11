A sustentabilidade é a característica de um sistema que tem condições para se manter ou preservar.

A sustentabilidade tornou-se um princípio segundo o qual o uso dos recursos naturais para a satisfação de necessidades presentes não pode comprometer a satisfação das necessidades das gerações futuras. A sustentabilidade também pode ser definida como a capacidade de o ser humano interagir com o mundo, preservando o meio ambiente para não comprometer os recursos naturais existentes. A sustentabilidade financeira consiste na administração dos recursos disponíveis com vista à preservação e desenvolvimento do sistema.