احصل على الأخبار والمعلومات الموضوعية والمستقلة عن أهم القضايا العالمية عبر الهاتف الذكي أو الكومبيوتر اللوحي أو ساعة أبل. تطبيق DW المجاني للأخبار يبقيك على تواصل مع آخر الأخبار والتقارير السياسية والاقتصادية والعلمية والرياضية والثقافية.

تطبيق DW الجديد يضع العالم في متناول يديك ويساعدك على فهم عالمك والتأثير به يوماً بيوم بشكل سهل وسريع.

وظائف التطبيق

وصول مباشر إلى أحدث الأخبار والتقارير المفصّلة والبث التلفزيوني الحي

متابعة البث المباشر

دعم جهاز كرومكاست

تقديم محتويات بثلاثين لغة

توفير الوصول إلى أرشيف التقارير المصورة والصوتية في مركز DW الإعلامي

تقديم ميزة نمط الأوفلاين/ Offline Mode للتواصل مع الأخبار حتى في حال انقطاع الإنترنت

إتاحة ميزة النمط النصي/ Text Mode في حال انخفاض سرعة الإنترنت

الحصول على الأخبار العاجلة

إن DW هي المؤسسة الإعلامية لألمانيا في الخارج، وهي تقدم لكم الأخبار والمعلومات المستقلة والموثوقة. يتيح تطبيق DW لكم الوصول إلى الأخبار العالمية بشكل أسهل، كما يوفر التقارير الصوتية والمصورة على أجهزتكم المتنقلة. يقدم فريق DW الصحفي لكم التقارير من أوروبا وعبر مكاتب مراسلين في مختلف أنحاء العالم.