Звіт SIPRI: зростання попиту на зрою у світі на тлі війни

Продажі 100 найбільших у світі виробників озброєнь зростають, навіть попри негативний вплив пандемії COVID на світову економіку у 2021 році. Лідером залишаються США, але й інші країни збільшують обсяги виробництва.

2021 рік був не найкращим для бізнесу: бракувало робочої сили, ланцюги поставок було порушено, а товари надходили із запізненням або не надходили взагалі. Як і в попередньому році, основною причиною бізнесових негараздів була пандемія COVID-19.

Утім, незважаючи на труднощі, 100 найбільших виробників озброєнь згенерували у 2021 році 592 мільярди доларів США. Це означає зростання майже на два відсотки у порівнянні з попереднім роком. Левова частка, як і раніше, припадає на США. Американські виробники озброєнь забезпечують добру половину світових продажів. Вони очолюють список з часу його створення у 2015 році. Однак продажі на північноамериканському ринку в 2021 році дещо знизилися.

Сяо Лян, один із авторів цьогорічної доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру SIPRI, вбачає причину спаду у своєрідному "тривалому ковіді" економіки, який досі не "вилікували". "Проблеми, спричинені порушенням ланцюгів постачання, вдарили по американських компаніях чи не найсильніше, - пояснює він в інтерв'ю DW. - Додайте до цього високу інфляцію в США у 2021 році, і це будуть дві основні причини".

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Європа продовжує модернізацію

У Європі, навпаки, торік продажі зросли - на 4,2 відсотка. Такими були дані до повномасштабного російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року.

Згідно зі звітом SIPRI за 2022 рік, агресивна війна призвела до різкого зростання попиту на зброю в Європі та США. "З усією зброєю, яка надходить в Україну, США та Європа вичерпали значну частину своїх запасів. Їх потрібно поповнювати, - пояснює Лян. - Ми переконані, що замовлень буде більше, але поки рано говорити, чи призведе це до збільшення доходів вже у 2022 році".

Зараз же тільки німецький виробник Rheinmetall очікує стрибка замовлень для свого оборонного підрозділу на 30-40 відсотків у 2023 році. Цей прогноз ґрунтується на необхідності поповнення запасів бронетехніки, поставленої Україні. Тож майбутніх замовлень не бракує, не вистачає іншого ресурсу.

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Критичний ресурс: час

Прикладом цього є замовлення США на протитанкові ракети Javelin. Станом на кінець жовтня 2022 року США поставили Україні 8500 таких ракет, що відповідає трьом-чотирьом рокам виробництва.

"Тож це виклик для компаній: вони отримують більше замовлень, але чи можуть вони встигнути усі їх виконати?" - запитує Лян. Чим довше триває війна, тим гостріше постає питання про те, скільки зброї західні країни направлять в Україну. "Ми бачимо, що деякі країни вже намагаються знайти цей баланс, - пояснює Лян. - Ідеться про те, щоб збалансувати власні потреби і підтримати Україну, але водночас ми знаємо, що запаси закінчуються і потрібно надолужувати, щоб поповнити їх".

Системи протиповітряної оборони (на фото - ЗРК Patriot виробництва США) теж мають підвищений попит Фото: Sebastian Apel/U.S. Department of Defense/AP Photo/picture alliance

Деякі країни ЄС масово озброюються у відповідь на загарбницьку війну Путіна. Польща хоче подвоїти кількість своїх військових протягом п'яти років, Фінляндія посилює протиповітряну оборону. Греція, Франція та Італія закуповують нову зброю на мільярди євро. Невдовзі після початку війни канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) оголосив про виділення 100 мільярдів євро зі спеціальних фондів для Бундесверу.

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Російські компанії стагнують

А що ж сама Росія? Російська збройна промисловість у 2021 році зросла мінімально, але це не є новим явищем, пояснює Ланг. Згідно з доповіддю SIPRI, однією з причин цього є доручення російського уряду у 2016 році військово-промисловому комплексу збільшити обсяги виробництва цивільної продукції.

Вторгнення Росії в Україну, ймовірно, змінить цю тенденцію, оскільки оборонні компанії будуть змушені підтримувати воєнні зусилля.

Моделі китайської військової техніки на виставці в Росії, серпень 2022 року Фото: Vitaliy Belousov/SNA/imago

Наразі існує дефіцит комплектуючих для виробництва зброї. Економічні санкції, запроваджені західними країнами, не дозволяють Росії безперешкодно імпортувати мікросхеми та напівпровідники. Однак вони вкрай необхідні для виробництва, наприклад, ракет чи танків.

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Темп завдають Китай та Близький Схід

Якщо подивитися на Азію та Близький Схід, то помітно, що на Близькому Сході спостерігається найшвидше зростання. П'ять компаній, що базуються тут, продемонстрували найвищі темпи зростання серед усіх регіонів, представлених у топ-100 2021 року.

В Азійському регіоні спостерігається постійна тенденція до нарощування темпів зростання, зокрема, Китаєм. За останні роки країна стала другим найбільшим виробником озброєнь у світі, і лише США наразі виробляють більше. Збільшення обсягів продажу озброєнь відображає масштаби модернізації військової техніки Китаю та прагнення країни вийти на рівень самодостатності у виробництві усіх основних категорій озброєнь. З 2017 по 2021 рік Китай, як і Індія, Єгипет та Алжир, отримував більшу частину своїх озброєнь з Росії.

Як саме війна Росії проти України змінить ринок у цьому відношенні, наразі передбачити не можна, каже співавтор звіту SIPRI Лян. Важливо стежити за майбутніми показниками продажів, оскільки війна продовжуватиме впливати на динаміку ще довгі роки.