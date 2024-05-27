Зсув у Папуа-Новій Гвінеї поховав живцем понад 2000 людей

Влада Папуа-Нової Гвінеї після потужного зсуву звернулася за міжнародною допомогою. Німеччина та інші країни перевіряють можливості її надання.

Жертвами потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї, що стався 24 травня, стали понад 2000 людей, повідомила влада країни у понеділок, 27 травня. "Зсув поховав живцем понад 2000 людей і спричинив величезні руйнування", - цитує їхнє звернення до місії ООН у столиці Порт-Морсбі агенція AFP.

За даними агенції, внаслідок природної катастрофи майже повністю знищене село Мулітака, розташоване на схилі гори Мунгало. Додаткову небезпеку для рятувальників і тих, хто вижив у катастрофі, становлять подальші зсуви, повідомляють ООН і влада Папуа-Нової Гвінеї.

"Зсув накрив територію розміром з чотири футбольні поля, поховавши її під величезними валунами, викорчуваними деревами та прошарком землі завтовшки кілька метрів", - ідеться в повідомленні AFP.

Багато будівель опинилися похованими під товщею землі, каміння та дерев Фото: STR/AFP/Getty Images

Нагадаємо, раніше влада оцінювала приблизну кількість загиблих у 670 осіб. Та оцінка ґрунтувалася на підрахунках чиновників, котрі ствержували, що зсув поховав 150 будинків. Попередня оцінка становила 60 будинків, уточнює інформагенція AP. Офіс прем'єр-міністра Папуа-Нової Гвінеї Джеймса Марапе не відповів у понеділок на запит AP з проханням пояснити, на чому ґрунтується нинішня урядова оцінка кількості жертв.

Допомога жертвам зсуву в Папуа-Новій Гвінеї

Через ворожнечу між різними племенами у регіоні лиха доставка вантажів з гуманітарною допомогою та важкої техніки для розбору завалів зараз ускладнена. Повідомляється, що мешканці прилеглих сіл 27 травня й надалі проводили пошуки жертв за допомогою підручних засобів.

Тим часом уряд Папуа-Нової Гвінеї звернувся за міжнародною допомогою. 28 травня має відбутися відеоконференція на цю тему, організована ООН. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила, що Німеччина підтримує контакт зі своїми партнерами та з'ясовує, чим зможе допомогти. Допомогу запропонували також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Китай.