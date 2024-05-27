  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
КатастрофиПапуа Нова Гвінея

Зсув у Папуа-Новій Гвінеї поховав живцем понад 2000 людей

Олена Перепадя | Валерій Сааков
27 травня 2024 р.

Влада Папуа-Нової Гвінеї після потужного зсуву звернулася за міжнародною допомогою. Німеччина та інші країни перевіряють можливості її надання.

https://p.dw.com/p/4gLMf
Потужний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї
Наслідки потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій ГвінеїФото: STR/AFP/Getty Images

Жертвами потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї, що стався 24 травня, стали понад 2000 людей, повідомила влада країни у понеділок, 27 травня. "Зсув поховав живцем понад 2000 людей і спричинив величезні руйнування", - цитує їхнє звернення до місії ООН у столиці Порт-Морсбі агенція AFP.

За даними агенції, внаслідок природної катастрофи майже повністю знищене село Мулітака, розташоване на схилі гори Мунгало. Додаткову небезпеку для рятувальників і тих, хто вижив у катастрофі, становлять подальші зсуви, повідомляють ООН і влада Папуа-Нової Гвінеї.

"Зсув накрив територію розміром з чотири футбольні поля, поховавши її під величезними валунами, викорчуваними деревами та прошарком землі завтовшки кілька метрів", - ідеться в повідомленні AFP.

Потужний зсув ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї
Багато будівель опинилися похованими під товщею землі, каміння та деревФото: STR/AFP/Getty Images

Нагадаємо, раніше влада оцінювала приблизну кількість загиблих у 670 осіб. Та оцінка ґрунтувалася на підрахунках чиновників, котрі ствержували, що зсув поховав 150 будинків. Попередня оцінка становила 60 будинків, уточнює інформагенція AP. Офіс прем'єр-міністра Папуа-Нової Гвінеї Джеймса Марапе не відповів у понеділок на запит AP з проханням пояснити, на чому ґрунтується нинішня урядова оцінка кількості жертв.

Допомога жертвам зсуву в Папуа-Новій Гвінеї

Через ворожнечу між різними племенами у регіоні лиха доставка вантажів з гуманітарною допомогою та важкої техніки для розбору завалів зараз ускладнена. Повідомляється, що мешканці прилеглих сіл 27 травня й надалі проводили пошуки жертв за допомогою підручних засобів.

Тим часом уряд Папуа-Нової Гвінеї звернувся за міжнародною допомогою. 28 травня має відбутися відеоконференція на цю тему, організована ООН. Міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) повідомила, що Німеччина підтримує контакт зі своїми партнерами та з'ясовує, чим зможе допомогти. Допомогу запропонували також Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Китай.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Рятувальники на місці трагедії в грузинському Шові

Зсув ґрунту у Грузії: кількість жертв зросла до 28

Зсув ґрунту у Грузії: кількість жертв зросла до 28

Внаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові у Грузії загинуло щонайменше 28 людей. Тривають пошуки ще п'ятьох зниклих безвісти.
Катастрофи21 серпня 2023 р.
Наслідки повені в Словенії

Словенія оцінює збитки від повеней у €500 млн, просить допомоги ЄС і НАТО

Словенія оцінює збитки від повеней у €500 млн, просить допомоги ЄС і НАТО

Прем'єр Словенії оцінив збитки від повеней і зсувів у понад пів мільярда євро. Любляна запросила у ЄС і НАТО техніку та військових для подолання наслідків стихійного лиха.
Катастрофи7 серпня 2023 р.
Наслідки зсуву на італійському острові Іскія

Число загиблих під час зсуву ґрунту в Італії зросло до сімох осіб

Число загиблих під час зсуву ґрунту в Італії зросло до сімох осіб

Через сильні дощі на острові біля Неаполітанської затоки зійшов зсув, рятувальники знайшли тіла сімох загиблих.
Політика28 листопада 2022 р.