  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Звільнені території України
Енергетична криза
Наслідки зсуву на італійському острові Іскія
Наслідки зсуву на італійському острові ІскіяФото: ANSA/AFP
ПолітикаІталія

Число загиблих під час зсуву в Італії зросло до сімох осіб

Даниїл Сотников | Євгенія Наконечна
3 год. тому

Через сильні дощі на острові біля Неаполітанської затоки зійшов зсув, рятувальники знайшли тіла сімох загиблих.

https://p.dw.com/p/4KA7k

Число жертв зсуву, викликаного зливами, на італійському острові Іскія досягло сімох людей, повідомляє префектура Неаполя в неділю, 27 листопада. Під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіла ще трьох загиблих. Раніше було відомо про чотирьох жертв.

Читайте також: У Німеччині попередили про небезпеку повеней

Серед загиблих - немовля та двоє дітей віком 6 та 11 років. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. На острові оголошено надзвичайний стан, рятувальні операції триватимуть і надалі.

Зі своїх будинків внаслідок лиха було евакуйовано 230 людей, заявив префект Неаполя Клаудіо Паломба.

Зсув стався через сильні дощі

Зсув трапився напередодні вранці, причиною став сильний дощ. На острові, за даними метеослужб, випало 120 мм опадів. Потоки води з брудом та камінням накрили містечко Казаміччола-Терме із населенням 8000 людей.

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі назвав ситуацію "дуже серйозною". За його словами, пошуково-рятувальні роботи ускладнені через погодні умови. Уряд Італії на екстреному засіданні оголосив режим надзвичайної ситуації на острові та виділив два мільйони євро на ліквідацію наслідків стихійного лиха.

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки російського обстрілу Херсона 24 листопада

Херсон і надалі зазнаватиме артобстрілів росіян - розвідка

Конфлікти1 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

102-річна українка Любов Ярош

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

102-річна українка про Голодомор і війну РФ проти України

Історія26 листопада 2022 р.
Постпред України при ООН Сергій Кислиця

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Сергій Кислиця про "посіпак" Путіна в ООН

Політика25 листопада 2022 р.25:34 хв.
Натовп людей заряджає свої мобільні телефони у "Пункті незламності" в Полтаві

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Як працюють "Пункти незламності" в Україні

Суспільство25 листопада 2022 р.
Слідчий міжнародної групи розслідування ймовірних воєнних злочинів під час російської окупації Бучі

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

У Німеччині криміналізують заперечення воєнних злочинів

Закон і право25 листопада 2022 р.
Гравець збірної Німеччини з пов'язкою "One Love" із райдужним серцем на руці

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Що відомо про заборону пов'язки "One Love" на ЧС у Катарі

Спорт25 листопада 2022 р.
Люди в камуфляжі розгортають паркан із колючої стрічки на кордоні між Польщею й Калінінградською областю Росії, листопад 2022 року

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Навіщо Польща будує паркан на кордоні з Росією

Конфлікти25 листопада 2022 р.
На головну сторінку