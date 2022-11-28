Число загиблих під час зсуву в Італії зросло до сімох осіб

Через сильні дощі на острові біля Неаполітанської затоки зійшов зсув, рятувальники знайшли тіла сімох загиблих.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Число жертв зсуву, викликаного зливами, на італійському острові Іскія досягло сімох людей, повідомляє префектура Неаполя в неділю, 27 листопада. Під час пошуково-рятувальних робіт було знайдено тіла ще трьох загиблих. Раніше було відомо про чотирьох жертв.

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Серед загиблих - немовля та двоє дітей віком 6 та 11 років. П'ятеро людей вважаються зниклими безвісти. На острові оголошено надзвичайний стан, рятувальні операції триватимуть і надалі.

Зі своїх будинків внаслідок лиха було евакуйовано 230 людей, заявив префект Неаполя Клаудіо Паломба.

Зсув стався через сильні дощі

Зсув трапився напередодні вранці, причиною став сильний дощ. На острові, за даними метеослужб, випало 120 мм опадів. Потоки води з брудом та камінням накрили містечко Казаміччола-Терме із населенням 8000 людей.

Італійський міністр внутрішніх справ Маттео П'янтедозі назвав ситуацію "дуже серйозною". За його словами, пошуково-рятувальні роботи ускладнені через погодні умови. Уряд Італії на екстреному засіданні оголосив режим надзвичайної ситуації на острові та виділив два мільйони євро на ліквідацію наслідків стихійного лиха.