Сотні жертв унаслідок зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї

Наразі відомо про близько 700 загиблих від зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї, повідомляють в ООН. Пошуково-рятувальні операції тривають.

Внаслідок потужного зсуву ґрунту в Папуа-Новій Гвінеї загинули щонайменше 670 осіб. Таку оцінку жертв стихійного лиха оприлюднила в неділю, 26 травня, Міжнародна організація з міграції (МОМ). Нині в зоні стихійного лиха в цій острівній державі тривають пошуково-рятувальні операції. Тим часом загони рятувальників наражаються на "вкрай високий ризик" через просідання землі та каменепади, повідомляє Reuters.

Зсув стався рано-вранці 24 травня в провінції Енга, приблизно в 600 кілометрах від столиці Порт-Морсбі. За даними міністерства закордонних справ Австралії, від стихії постраждали понад шість населених пунктів. Крім того, за даними МОМ, під землею опинилися понад 100 будинків, початкова школа, невеликі магазини і заправна станція.

Загиблих можуть бути тисячі

За оцінками місцевих керівників та інших представників влади, було поховано 150 або більше будинків, пише dpa. Повідомляється, що будівлі були поховані під товщею землі, місцями від шести до восьми метрів. В ООН повідомили також, що є поранені, в тому числі щонайменше 20 жінок і дітей.

З огляду на велитенські маси ґрунту, шанси знайти когось живим незначні Фото: Ninga Role/AAP/IMAGO

За даними гуманітарних організацій, кількість загиблих може істотно зрости, оскільки неясно, скільки людей насправді проживало в постраждалому районі. За офіційними підрахунками, в цьому районі мало проживати трохи менше 4 000 осіб. Однак, за даними гуманітарних організацій, там могло бути значно більше людей, оскільки в цей район переселялося багато мешканців інших сусідніх районів, де не вщухали конфлікти.

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Через те, що катастрофа сталася фактично пізньої ночі, є побоювання, що катаклізм застав багатьох мешканців цих поселень удома. За повідомленнями місцевих ЗМІ, одне з місцевих сіл повністю зникло під масою землі. А за даними австралійської телерадіокомпанії ABC, від катастрофи постражали не лише будинки, а також два медичні центри. Важкодоступність регіону, а також обсяг маси землі, що сповзла під час зсуву, швидко зменшують шанси знайти ще будь-кого живим під завалами, пише dpa.

Сама центральна провінція Енга - це місцевість з густими тропічними лісами і величезним гірським масивом з важкодоступними долинами, до деяких з яких неможливо дістатися дорогами, а лише повітрям, уточнює агенція dpa.

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