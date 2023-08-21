Зсув ґрунту у Грузії: кількість жертв зросла до 28

Внаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові у Грузії загинуло щонайменше 28 людей. Тривають пошуки ще п'ятьох зниклих безвісти.

3 год. тому 3 год. тому

3 год. тому 3 год. тому

Кількість загиблих через зсув ґрунту на території гірського курорту Шові збільшилася до 28, повідомила пресслужба МВС Грузії.

Рятувальники виявили тіло ще однієї людини в руслі річки Ріоні за 55 кілометрів від епіцентру трагедії.

"Тривають пошуки ще п'яти зниклих громадян. Пошукові роботи за участю важкої техніки тривають", - ідеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ.

Масштабний зсув ґрунту в Шові стався 3 серпня, пошкоджень зазнали мости, дороги, туристичні котеджі та готель "Сансет Шові". За оцінкою грузинських геологів, з гір в ущелину за лічені хвилини зійшли близько п'яти мільйонів кубометрів землі. Із зони лиха евакуювали понад 200 людей. Однією з жертв стала українська медійниця Аліна Поліковська, яка відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми.