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Зсув ґрунту у Грузії: кількість жертв зросла до 28

Ольга Журавльова
3 год. тому

Внаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові у Грузії загинуло щонайменше 28 людей. Тривають пошуки ще п'ятьох зниклих безвісти.

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Рятувальники на місці трагедії в грузинському Шові
Рятувальник знайшли тіло ще одного загиблого в грузинському ШовіФото: Ministry of Internal Affairsof Georgia Press Service/AP/dpa/picture alliance

Кількість загиблих через зсув ґрунту на території гірського курорту Шові збільшилася до 28, повідомила пресслужба МВС  Грузії.

Рятувальники виявили тіло ще однієї людини в руслі річки Ріоні за 55 кілометрів від епіцентру трагедії.

"Тривають пошуки ще п'яти зниклих громадян. Пошукові роботи за участю важкої техніки тривають", - ідеться в повідомленні міністерства внутрішніх справ.

Масштабний зсув ґрунту в Шові стався 3 серпня, пошкоджень зазнали мости, дороги, туристичні котеджі та готель "Сансет Шові". За оцінкою грузинських геологів, з гір в ущелину за лічені хвилини зійшли близько п'яти мільйонів кубометрів землі. Із зони лиха евакуювали понад 200 людей. Однією з жертв стала українська медійниця Аліна Поліковська, яка відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми.

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