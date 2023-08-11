  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КатастрофиГрузія

Кількість жертв зсуву ґрунту у грузинському Шові сягнула 24

Дар'я Нинько
2 год. тому

11 серпня рятувальники знайли тіла ще двох загиблих внаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові у Грузії. Кількість жертв природного лиха сягнула 24, тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти.

https://p.dw.com/p/4V5BF
24 людини загинули внаслідок зсуву ґрунту в районі грузинського курорту Шові
24 людини загинули внаслідок зсуву ґрунту в районі грузинського курорту ШовіФото: Zurab Tsertsvadze/AP/dpa/picture alliance

Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові в грузинському високогірному регіоні Рача сягнула 24 осіб. У другій половині дня у п'ятницю, 11 серпня, під час пошукових робіт було виявлено тіла ще двох людей, повідомив міністр регіонального розвитку Грузії Іраклій Карселадзе, пише "Ехо Кавказу". Особи загиблих поки не встановили.

Зранку 11 серпня голова грузинської Служби з управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебрішвілі повідомив журналістам, що в руслі річки Ріоні було виявлено тіло людини. "Крім того, була знайдена нижня кінцівка людського тіла", - додав він.

Мер міста Оні заявив, що в муніципалітеті пройдуть панахиди за загиблими під час зсуву ґрунту в Шові. Витрати на транспортування та поховання жертв природного лиха візьме на себе мерія.

Читайте також: Щонайменше 36 людей загинули внаслідок масштабних пожеж на Гаваях

В Шові тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти
В Шові тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвістиФото: Ministry of Internal Affairsof Georgia Press Service/AP/dpa/picture alliance

Масштабний зсув ґрунту в Шові стався 3 серпня, пошкоджень зазнали мости й дороги, а також туристичні котеджі та готель "Сансет Шові". Із зони лиха евакуювали понад 200 людей. Наразі тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти. Серед зниклих і загиблих є діти, повідомляє місцева влада.

Однією з жертв природного лиха стала українська журналістка Аліна Поліковська, яка раніше працювала на телеканалі "Україна". Вона відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми, написала у Facebook її колежанка Ольга Артюшенко. Доля інших членів родини загиблої медійниці досі не відома.

Чим загрожує втрата лісів через пожежі й вирубку? (12.08.2021)

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Німецькі ракети Taurus

Taurus для Києва: Шольца критикують, а він знову зволікає

Конфлікти55 хв. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Транспортування ракети з "Луною-25" на космодромі "Східний", 8 серпня

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

"Луна-25": Росія намагається не відстати від США та Китаю

Політика5 год. тому
Біженець з Іраку Салван Моміка спалює Коран у Стокгольмі 28 червня 2023 року

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Спалення Корану у Швеції: чим це вигідно Кремлю?

Конфлікти7 год. тому
Штаб-квартира німецької розвідувальної служби BND у Берліні

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Хто і як шпигував за Німеччиною в останні роки

Конфлікти7 год. тому
Голосування під час зборів "Альтернативи для Німеччини" у Магдебурзі

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Навіщо євроскептики і праві популісти йдуть у Європарламент

Політика10 серпня 2023 р.
external

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Латвія прискорить будівництво стіни на кордоні з Росією

Конфлікти10 серпня 2023 р.03:05 хв.
Монтаж тризубу на щит "Батьківщини-матері", 6 серпня 2023 року

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Декомунізація "Батьківщини-Матері": пристрасті не вщухають

Суспільство10 серпня 2023 р.
На головну сторінку