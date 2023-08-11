Кількість жертв зсуву ґрунту у грузинському Шові сягнула 24

11 серпня рятувальники знайли тіла ще двох загиблих внаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові у Грузії. Кількість жертв природного лиха сягнула 24, тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти.

Кількість загиблих унаслідок зсуву ґрунту в районі курорту Шові в грузинському високогірному регіоні Рача сягнула 24 осіб. У другій половині дня у п'ятницю, 11 серпня, під час пошукових робіт було виявлено тіла ще двох людей, повідомив міністр регіонального розвитку Грузії Іраклій Карселадзе, пише "Ехо Кавказу". Особи загиблих поки не встановили.

Зранку 11 серпня голова грузинської Служби з управління надзвичайними ситуаціями Темур Мгебрішвілі повідомив журналістам, що в руслі річки Ріоні було виявлено тіло людини. "Крім того, була знайдена нижня кінцівка людського тіла", - додав він.

Мер міста Оні заявив, що в муніципалітеті пройдуть панахиди за загиблими під час зсуву ґрунту в Шові. Витрати на транспортування та поховання жертв природного лиха візьме на себе мерія.

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В Шові тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти Фото: Ministry of Internal Affairsof Georgia Press Service/AP/dpa/picture alliance

Масштабний зсув ґрунту в Шові стався 3 серпня, пошкоджень зазнали мости й дороги, а також туристичні котеджі та готель "Сансет Шові". Із зони лиха евакуювали понад 200 людей. Наразі тривають пошуки ще вісьмох зниклих безвісти. Серед зниклих і загиблих є діти, повідомляє місцева влада.

Однією з жертв природного лиха стала українська журналістка Аліна Поліковська, яка раніше працювала на телеканалі "Україна". Вона відпочивала в Грузії з чоловіком і трьома дітьми, написала у Facebook її колежанка Ольга Артюшенко. Доля інших членів родини загиблої медійниці досі не відома.