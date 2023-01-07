Повінь в Австралії: міста відрізані від зовнішнього світу

Жителі регіону Кімберлі на Заході Австралії змушені покинути свої будинки через повінь. Міста залишаються відрізаними від зовнішнього світу.

Рекордні повені в регіоні Кімберлі на Заході Австралії змусили мешканців залишити свої будинки, цілі міста в регіоні ізольовані від зовнішнього світу, повідомив у суботу, 7 січня, прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз.

Одним із найбільш постраждалих від повені є місто Фіцрой-Кроссінг. Там жителям довелося чекати, поки висохне злітно-посадкова смуга і військові літаки зможуть доставити допомогу, пише агенція AFP. Також людей гелікоптерами евакуюють у безпечні місця. Нині злива вщухла, але деякі міста можуть бути відрізаними від зовнішнього світу ще протягом наступних кількох днів.

Наслідки повені в Австралії Фото: WESTERN AUSTRALIA POLICE FORCE/AAP/dpa/picture alliance

Служби з надзвичайних ситуацій назвали природній катаклізм "найгіршою повінню", яка ставалась у регіоні. Кімберлі є малонаселеним регіоном - тут проживає близько 40 тисячі осіб, хоча його площа втричі перевищує розмір Великобританії.

Наслідки повені в Австралії Фото: Andrea Myers/AAP/dpa/picture alliance

Протягом останніх двох років Австралія неодноразово потерпала від сильних дощів. У листопаді минулого року стихія вирувала у деяких частинах східної Австралії. Також у липні повені затопили околиці міста Сідней, тому десятки тисяч жителів змушені були евакуюватися. Повінь на східному узбережжі в березні забрала понад 20 життів.

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