В Італії від потужних злив та повеней загинуло 11 людей

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі у неділю, 18 вересня, відвідав італійський регіон Марке на узбережжі Адріатичного моря, який постраждав від нещодавнього шторму, повідомляє агенція dpa. Драгі назвав повінь, що виникла у результаті негоди, "катастрофою" та пообіцяв надати підтримку постраждалим регіонам.

За даними префектури столиці регіону Анкони, кількість жертв внаслідок злив та повеней виросло до 11 людей, двоє зникло безвісти. Глава регіону Марке Франческо Акуаролі звернувся до уряду в Римі з проханням оголосити надзвичайну ситуацію. Уряд вже надав п'ять мільйонів євро екстреної допомоги. Після посухи та екстремальної спеки весни і літа Італія нещодавно постраждала від сильних штормів. Ситуація в регіоні Марке на узбережжі Адріатичного моря була чи не найгіршою

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Папа Римський Франциск також прокоментував стихійне лихо та закликав політиків розібратися у причинах таких явищ.

"Драматична повінь у Марке, що викликала горе, руйнування та біль по всій країні, є черговим доказом того, що боротьба за клімат заслуговує такої ж уваги, як Covid та війна", - заявив він.

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Екстремальні погодні умови у Європі

Цього літа у Європі екстремальні погодні умови - від повеней до аномальної спеки та затяжної посухи, що спричиняє лісові пожежі. Так, у першій половині серпня 2022 року рівень Рейну в районі Кельна опустився нижче за метрову позначку. Тривала посуха вже призвела тут до часткового обмеження вантажного судноплавства.

Лісові пожежі у серпні тривали у Франції, Німеччині та Греції. За даними Європейської інформаційної системи про лісові пожежі, цього року в Європі уже вигоріло 700 тисяч гектарів лісу. Це рекордний показник з 2006 року.

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