  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Контрнаступ ЗСУ
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому - Тарнавський

Аліна Коломієць
23 вересня 2023 р.

Командувач угруповання військ "Таврія" заявив, що українські військові прорвали оборону РФ у Вербовому на Запоріжжі та продовжують просуватися далі.

https://p.dw.com/p/4WixR
Українська артилерія у Запорізькій області
Робота ЗСУ в Запорізькій області, липень 2023 рокуФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Збройні сили України (ЗСУ) прорвали оборонну лінію російських військ у селі Вербове Запорізької області, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю американському телеканалу CNN, оприлюдненому в суботу, 23 вересня.

"На лівому фланзі (під Вербовим) у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

При цьому Тарнавський визнав, що просування повільніше, ніж очікувалось: "Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну (...) Головне - не втратити цю ініціативу".

Читайте також: ЗСУ підняли прапор України над Роботиним на Запоріжжі

"Звільнення Токмака буде великим проривом"

Великим проривом у контрнаступі ЗСУ, на думку Тарнавського, стане звільнення міста Токмак - стратегічного вузла для Росії.

"Я вважаю, що так (буде великий прорив). Я думаю, що це станеться після Токмака. На даний момент (росіяни) покладаються там на глибину своєї оборонної лінії", - сказав він, назвавши більшими проблемами тієї місцевості, ніж оборонні лінії РФ, "перехрестя доріг, лісосмуги та мінні поля між лісосмугами".

"Це комбінація невеликих шкідливих ворожих оборонних груп, які зараз дуже точно і грамотно розставлені. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими групами", - додав Тарнавський.

Читайте також: Зеленський: Ми звільнимо Бахмут і ще два ключових міста

На початку вересня Тарнавський казав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Паралельно різні джерела, зокрема американський Інститут вивчення війни (ISW), також повідомляли, що українські війська просунулись до позицій за протитанковими ровами й загородженнями "зуби дракона", які становлять нинішній російський оборонний рубіж на заході Запорізької області.

Британська розвідка каже, що Росія будує оборону навколо Токмака. За її даними, в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ, розгортають додаткові блокпости, виставляють протитанкові їжаки та копають нові траншеї.

Читайте також: ISW: Прорив ЗСУ біля Токмака може пришвидшити контрнаступ на Запоріжжі

"Бавовна" у Севастополі:західні експерти про контрнаступ ЗСУ

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

CNN: Українці прорвали оборону росіян у Вербовому

edition.cnn.com
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Українська артилерія у Запорізькій області

ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому - Тарнавський

Конфлікти23 вересня 2023 р.
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

експорт зерна

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Качка: Київ пропонує сусідам механізм контролю над експортом

Економіка22 вересня 2023 р.
В Україні хочуть повернути пожиттєвий фінмоніторинг PEP

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Пожиттєвий фінмоніторинг PEP - більше шкоди, ніж користі?

Корупція22 вересня 2023 р.
external

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Як пенсіонерка з Чернігівщини волонтерить після втрати ноги

Суспільство22 вересня 2023 р.08:07 хв.
Артилеристи Дмитро і Степан ідуть на позиції, де встановлені їхні гармати, Запорізька область, вересень 2023 року

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

"Крадуть у тих, хто їх захищає". Репортаж з позицій ЗСУ

Конфлікти22 вересня 2023 р.
Польський письменник Анджей Стасюк

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Польський письменник Стасюк: "Україні треба допомагати"

Політика22 вересня 2023 р.
external

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Як працює інклюзивна ферма-сироварня на Полтавщині

Суспільство22 вересня 2023 р.03:29 хв.
На головну сторінку