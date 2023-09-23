ЗСУ прорвали оборону росіян у Вербовому - Тарнавський

Командувач угруповання військ "Таврія" заявив, що українські військові прорвали оборону РФ у Вербовому на Запоріжжі та продовжують просуватися далі.

Збройні сили України (ЗСУ) прорвали оборонну лінію російських військ у селі Вербове Запорізької області, заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв'ю американському телеканалу CNN , оприлюдненому в суботу, 23 вересня.

"На лівому фланзі (під Вербовим) у нас прорив, і ми продовжуємо просуватися далі", - сказав він.

При цьому Тарнавський визнав, що просування повільніше, ніж очікувалось: "Не так швидко, як очікувалося, не так, як у фільмах про Другу світову війну (...) Головне - не втратити цю ініціативу".

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"Звільнення Токмака буде великим проривом"

Великим проривом у контрнаступі ЗСУ, на думку Тарнавського, стане звільнення міста Токмак - стратегічного вузла для Росії.

"Я вважаю, що так (буде великий прорив). Я думаю, що це станеться після Токмака. На даний момент (росіяни) покладаються там на глибину своєї оборонної лінії", - сказав він, назвавши більшими проблемами тієї місцевості, ніж оборонні лінії РФ, "перехрестя доріг, лісосмуги та мінні поля між лісосмугами".

"Це комбінація невеликих шкідливих ворожих оборонних груп, які зараз дуже точно і грамотно розставлені. Але дії наших бійців змушують їх повільно відступати, коли вони стикаються з нашими штурмовими групами", - додав Тарнавський.

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На початку вересня Тарнавський казав, що ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні. Паралельно різні джерела, зокрема американський Інститут вивчення війни (ISW), також повідомляли, що українські війська просунулись до позицій за протитанковими ровами й загородженнями "зуби дракона", які становлять нинішній російський оборонний рубіж на заході Запорізької області.

Британська розвідка каже, що Росія будує оборону навколо Токмака. За її даними, в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ, розгортають додаткові блокпости, виставляють протитанкові їжаки та копають нові траншеї.

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