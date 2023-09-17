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Росія будує оборону навколо Токмака - британська розвідка

Роман Губа
17 вересня 2023 р.

У британській розвідці зазначають, що російські війська змушені реагувати на прорив своєї лінії оборони.

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Українські військові у Запорізькій області. Липень 2023 року
Українська артилерія у Запорізькій областіФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Російські війська, ймовірно, посилюють оборону навколо окупованого Токмака у Запорізькій області, повідомляє у неділю, 17 вересня, британська військова розвідка у соцмережі X (колишній Twitter). За її даними, Росія розгортає там додаткові блокпости, виставляє протитанкові їжаки й копає нові траншеї в районі, який утримує 58-а загальновійськова армія РФ.

Як пише у зведенні британська розвідка, Росія готує там другу лінію оборони. Аналітики звертають увагу, що російські війська покращують оборону міста через тактичне проникнення українських військ на першу лінію оборони на півночі.

Прорив "зубів дракона"

На початку вересня різні джерела, зокрема Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що українські війська просунулись до позицій за протитанковими ровами та протитанковими загородженнями "зуби дракона", які становлять нинішній російський оборонний рубіж на заході Запорізької області, і українські сили, ймовірно, мають намір утримувати ці позиції.

Водночас командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю британському виданню The Observer зазначав, що Сили оборони України прорвали першу лінію оборони російських військ на півдні. 

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