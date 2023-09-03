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ЗСУ прорвали першу лінію оборони РФ на півдні - Тарнавський

Роман Губа
3 вересня 2023 р.

За словами командувача ОСУВ "Таврія", на побудову першої лінії оборони росіяни витратили 60 відсотків своїх ресурсів, а на другу та третю - по 20.

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Українські військові у Запорізькій області. Липень 2023 року
Українські військові у Запорізькій області. Липень 2023 рокуФото: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

Сили оборони України прорвали першу лінію оборони російських військ на півдні, підтвердив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія", бригадний генерал Олександр Тарнавський в інтерв'ю британському виданню The Observer, оприлюдненому ввечері суботи, 2 вересня.

"Ми зараз знаходимося між першою і другою лініями оборони", - сказав він.

За його словами, Росія витратила 60 відсотків часу та ресурсів на побудову першої лінії оборони та по 20 відсотків на другу та третю.

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Як пише видання, величезне мінне поле заблокувало українські війська на кілька тижнів, поки сапери розміновували шлях. Але тепер, каже Тарнавський, росіяни змушені маневрувати. Він стверджує, що Росія передислокувала війська з інших напрямків, а також з території РФ, бо відчуває тиск.

"Коли ми почали контрнаступ, витратили на розмінування територій більше часу, ніж очікували. На жаль, евакуація поранених була для нас складною. І це теж ускладнювало наше просування", - визнав він.

На запитання журналістів щодо повільного просування на інших напрямках, Тарнавський зазначив, що Україна готує раптові наступи для виснаження російських військ. "Щоб досягти успіху на одному напрямку, завжди потрібно вводити ворога в оману", - зазначив Тарнавський.

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