ЗСУ підступили до другої лінії оборони РФ на Запоріжжі - ISW

Після проведених напередодні наступальних операцій українські війська наблизилися до другої лінії оборони Росії біля Роботиного на заході Запорізької області й розширили прорив оборонних позицій військ РФ у цьому районі. Такий висновок містить оприлюднений у ніч на п'ятницю, 25 серпня, щоденний огляд американського Інституту вивчення війни (ISW).

Автори огляду вказують на те, що 24 серпня українські війська провели наступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту й домоглися просування в районі Бахмута і на заході Запорізької області.

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"На опублікованих 24 серпня геолокаційних кадрах видно, що українські війська просунулися далі в напрямку російських оборонних рубежів на захід від Вербового (18 км на південний схід від Оріхового) і південніше Роботиного (10 км на південь від Оріхового)", - йдеться в огляді.

Крім того, аналітики ISW посилаються на відомого так званого російського воєнного блогера, який підтвердив прорив ЗСУ оборонних ліній РФ у Запорізькій області й заявив, що "це критичний момент на полі бою". Тож, припускає блогер, якого згадують аналітики інституту, російським військам необхідно утримувати свої позиції щонайменше ще півтора місяця, щоб спробувати домогтися успіхів на іншій ділянці лінії фронту і спробувати змінити ситуацію на полі бою на свою користь.

Триває просування ЗСУ поблизу Бахмута

24 серпня з'єднання ЗСУ продовжили контрнаступ і на Бахмутському напрямку, де просунулися на північ від Бахмута. На поширених того ж дня кадрах із геолокацією видно, що українські війська просунулися на захід від населеного пункту Залізнянське, що розташований 12 км на північний захід від Бахмута.

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Також українські сили провели наступ поблизу Кліщіївки, розташованій 7 км на південний захід від Бахмута, де зуміли захопити російські передові позиції на захід від населеного пункту, зазначають в ISW з посиланням на російського блогера.